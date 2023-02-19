«الإحصاء»: 8.1 مليار دولار صادرات مصر لشرق أوروبا خلال 11 شهرًا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية لدول شرق أوروبا إلى حدود 8.1 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر من عام 2022 مقابل 6.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار.

وجاءت تركيا فى المرتبة الأولى بأعلى قيمة للصادرات المصرية لدول شرق أوروبا بنحو 3.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2022 مقابل 2.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 895.5 مليون دولار، تليها اليونان والتى بلغت الصادرات المصرية إليها 1.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 113.6 مليون دولار.

وارتفعت الصادرات المصرية لروسيا إلى حدود 544.091 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2022 مقابل 449.4 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 94.6 مليون دولار، كما ارتفعت صادراتها إلى سلوفينيا إلى حدود 455.6 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2022 مقابل 182.2 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 273.3 مليون دولار.

وسجلت صادرات مصر لرومانيا ارتفاعًا هى الأخرى إلى حدود 418.9 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2022 مقابل 265.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 153.8 مليون دولار.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع الجملة العمومية لصادرات مصر لدول العالم إلى حدود 46.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر من عام 2022 مقابل 39.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 7.5 مليار دولار.