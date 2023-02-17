الجمعة 17 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أتموسفير

بنك التنمية الإفريقى يجمع 47 مليون دولار لدعم مبادرات تغير المناخ

بنك التنمية الإفريقي
بنك التنمية الإفريقي

أعلن بنك التنمية الإفريقي عن جمع صندوق «إفريقيا جو جرين» 47 مليون دولار من مؤسسات دولية لدعم مبادرات تغير المناخ في إفريقيا.

وذكر بيان البنك أن المخصصات المالية توجه إلى المبادرات الصديقة للمناخ في إفريقيا، وشراء الأجهزة والمعدات الصناعية اللازمة وتجهيز المباني الخضراء، وتركيب وحدات تخزين الطاقة الشمسية والبطاريات على الأسطح السكنية والتجارية والصناعية.

مواجهة تغير المناخ ودعم إزالة الكربون من البلدان الإفريقية

من جانبه، قال الدكتور دانيال شروث، مدير إدارة الطاقة المتجددة لدى بنك التنمية الإفريقي: "نجح البنك في توحيد المستثمرين الآخرين الذين لديهم نفس الطموح لبناء إفريقيا أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ ودعم إزالة الكربون من البلدان الإفريقية، ونتطلع إلى رؤية مؤسسات التنمية الأخرى ذات التفكير المماثل وينضم إلينا المستثمرون التجاريين في مكافحة الآثار الضارة لتغير المناخ في القارة".

 

جولة تمويلية أخرى لجمع ما بين 230 مليون دولار و250 مليون دولار فى الإغلاق النهائى

 

وأسهم في صندوق "إفريقيا جو جرين" مؤسسة التمويل الدولية (17 مليون دولار)، البنك الأفريقي للتنمية وصندوق التنمية الاسكندنافي وصندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا (10 ملايين دولار)، فضلاً عن إسهامات من مؤسسات إذ يتطلع الصندوق لإجراء جولة تمويلية أخرى لجمع ما بين 230 مليون دولار و250 مليون دولار في الإغلاق النهائي.

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