سكرتير عام مساعد بني سويف يشهد الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لحضور احتفال مديرية الأوقاف "مساء اليوم" بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد أبو عجيزة بمدينة بني سويف وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

وعقب أداء صلاة المغرب، أقيمت احتفالية دينية حضرها عدد كبير من المصلين وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، التي بدأت بقراءة بعض آيات من القرآن الكريم، وخطبة تناولت الدروس المستفادة من حادثة الإسراء والمعراج فيما ينفع الناس في أمور دنياهم وأخراهم.، لتختتم بالابتهالات والأدعية الدينية

ونقل السكرتير العام المساعد تهنئة المحافظ "د.محمد هاني غنيم" لأبناء وأهالى بني سويف بهذه المناسبة داعيا المولى"عز وجل" أن يعيدها على الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بكل الخير والبركة.