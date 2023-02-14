الأوقاف: وضع استراتيجية منهجية توعوية خلال شهر رمضان

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن هناك استعدادات مبكرة لشهر رمضان، موضحًا أنه بناءً على تكليفات وزير الأوقاف تم عقد اجتماع لقيادات القطاع الديني لوضع استراتيجية منهجية توعوية ثقافية تعريفية خلال الشهر الكريم.

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «سي بي سي»: «وضعنا خطة متكاملة للأنشطة لخلال شهر رمضان، وتعتمد على عدة محاور: إنشاء دروس غير مسبوقة لم تكن موجودة في الأزمة الماضية، حيث تم تكليف كل الأئمة المعينين في وزارة الأوقاف بإعطاء درس في صلاة العصر، ودرس سهرة بعد صلاة التراويح».

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: «تركنا مدة صلاة التراويح بالاتفاق بين الإمام والمصلين، ولكن التأكيد على ضرورة التخفيف والتسهيل وعدم المشقة على المصلين، ومن يريد أن يصلي بجزء فليصلي، بجانب تدشين ملتقى فكري مشترك بين أئمة الأوقاف ووعاظ الأزهر الشريف سيكون على مدار يومين في صلاة العصر في 1000 مسجد بشهر رمضان».

وأوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن صلاة التراويح بمسجد الحسين ستكون بكبار القراء، ولا يوجد أي مانع في صلاة التهجد، وكذلك لا يوجد أي مانع من الاعتكاف بالمساجد.