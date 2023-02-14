بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح أمام إيفرتون فى ديربى الميرسيسايد؟

عاد نجمنا المصري محمد صلاح للتسجيل من جديد في الدوري الإنجليزي، بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز على إيفرتون أمس الاثنين في ختام مباريات الجولة الـ 23.

صلاح سجل هدف في فوز الريدز على التوفيز بهدفين نظيفين، وقدم مباراة رائعة كان من أفضل اللاعبين فيها.

وجاءت أرقام الدولي المصري في اللقاء كالآتي:

الدقائق: 89

لمس الكرة في منطقة الجزاء: 9

التسديدات: 6

التسديدات على المرمى: 3

المراوغات الناجحة: 3

الحصول على أخطاء: 4

التمريرات الصحيحة: 30 من أصل 34 بدقة 88%

صناعة الفرص: 1

وأكد صلاح أهمية الفوز على نظيره إيفرتون وقال في تصريحات بعد اللقاء: "الفوز اليوم كبير ومهم لنا، وأتمنى أن تكون هذه المباراة هي البداية الحقيقة لعودتنا".

وأضاف: “أتمنى أن يغير فوز الليلة مسار الموسم بالنسبة لنا، جميع المجموعة واللاعبين كانوا مركزين للغاية الأسبوع الماضي ومتحمسين للفوز”.

وتابع: “كنا مضغوطين للغاية في الفترة الماضية بسبب النتائج، ولم أكن راضي عن أدائي وعدم تسجيلي للأهداف”.

وعاد ليفربول إلى طريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعدما حسم ديربي الميرسيسايد على حساب إيفرتون بهدفين نظيفين في ختام الجولة الـ23 للمسابة.

الفوز رفع رصيد الريدز إلى 32 نقطة في المركز التاسع، بينما وقع إيفرتون في المركز الـ 18 بـ 18 نقطة.

وشارك الفرعون المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي للقاء منذ البداية وخرج كبديل في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وتمكن من تسجيل هدف ودخل تاريخ مسابقة البريميرليج بعدما ساهم بـ 100 هدف على ملعب أنفيلد.

صلاح أنهى صيام خمس مباريات عن التسجيل ليصل للهدف الثامن في مسابقة الدوري.

وبذلك الهدف وصل صلاح للمساهمة في 100 هدف على أنفيلد بالبريميرليج خلال 104 لقاءات بواقع 71 هدفًا و29 أسيست.

وبات صلاح اللاعب رقم 13 بتاريخ المسابقة الذي يصل لـ100 مساهمة على ملعب معيّن وثالث أسرع لاعب تحقيقًا لهذا الرقم بعد آلان شيرار وتيري هنري.