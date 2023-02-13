7 سنوات سجنًا لتاجر مخدرات فى الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية في حكمها الصادر اليوم عنصرًا شقيًا بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه، في اتهامه بالاتجار في المخدرات ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالله عبدالسميع خطاب رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار خالد عبدالسلام خلف والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدني.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 13842 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة السكة الحديد بمحطة مصر، بضبط المتهم وبحوزته مخدر الحشيش داخل محطة السكة دائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة السكة الحديد بمحطة الإسكندرية، أنه أثناء ممارسة القوة الأمنية عملها بالخدمة المعينة علي جهاز كشف الحقائب بمحطة الإسكندرية، طلبت القوة من المتهم "ع. ع. م" عاطل، بوضع الحقيبة بحوزته علي الجهاز، وحال ذلك قام المتهم بالفرار، وألقى بالحقيبة أرضًا فتمزقت وظهر منها كمية من مخدر الحشيش عليها لاصق سلفان شفاف، وتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة.

وبالعرض علي النيابة، قررت أن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمقتضي نصوص القانون فأمرت بإحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.