محب جميل فى ضيافة مكتب البلد لمناقشة كتابه «محمد قنديل 3 سلامات»

يحل الكاتب الشاب محب جميل، في ضيافة مكتبة البلد، بمقرها الكائن أمام الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، في أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع كتابه «محمد قنديل 3 سلامات».. سيرة فنية، والصادر عن دار آفاق للنشر والوزيع.

تعقد الأمسية في السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 13 فبراير الجاري، ويناقش الكتاب الناقد الفني والمؤرح أشرف غريب.

وعن كتاب «محمد قنديل 3 سلامات»، يقول المؤرخ الفني أشرف غريب: «فـي هذا الكتاب الـممتع يستعرض الكاتب والباحث الـمُدقِق مـحب جـميل سيرة الـمطرب مـحمد قنديل ومسيرته الفنية بأسلوب سهل وجذاب علَّه يرد إلـى هذا الرجل جزءا مـمـا كان يستحقه وهو بيننا علـى قيد الـحياة، ولكن أن تأتـي متأخرًا أفضل من ألا تأتـي، أو لعل سيرة قنديل كانت بانتظار مؤرخ وباحث دؤوب مثل مـحب جـميل كي ينهض بـهذه الـمهمة فـي إطار مشروعه الأشمل الذي يعيد من خلاله قراءة تاريخ الـحركة الغنائية العربية؛ ساعيًّا إلـى رد الاعتبار لـمن أهـملهم تاريخ الأغنية أو مر عليهم مرور الكرام علـى النحو الذي حدث فـي كتبه السابقة، ومنهم: فتحية أحـمد، صالح عبد الـحي، وسحر الـمغنى».

و«محب جميل»، شاعر وباحث في تاريخ الموسيقي، سبق وصدر له عدة مؤلفات، حول عدد من المطربين، من بينها: «فتحية أحمد.. مطربة القطرين»، عن دار الجديد اللبنانية ــ كتاب «محمود درويش .. اسمي العلني والسري» مختارات شعرية من العام 1971 ــ 1982 والصادر عن دار الأهلية بالأردن ــ كتاب «صالح عبد الحي .. فارس الطرب الأصيل»، كتاب «سحر المغني .. وجوه غنائية في النصف الأول من القرن العشرين»، كتاب «ترميم لوجوه محفورة»، كتاب «محمد عبد المطلب .. سلطان الغناء»، وكتاب «محمد قنديل 3 سلامات».

ويعد الفنان «محمد قنديل»، من أبرز المطربين المصريين حتى تسعينيات القرن المنصرم، ومن أشهر أغنياته: «بين شطين وميه، جميل وأسمر، يا رايحين الغورية، يا حلو صبح، سحب رشمه، أبو سرة السكره، أحلي بلد بلدي»، وغيرها.