الجمعة 10 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صدمة قوية.. الأهلى يخسر جهود عمرو السولية أمام فلامنجو (خاص)

عمرو السولية
عمرو السولية

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة قوية قبل مواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي فلامنجو البرازيلي في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي لـ"الدستور"، أن السولية يعاني من الإصابة بشد في السمانة وسيغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام.

وتأكد غياب اللاعب عن مباراة فلامنجو البرازيلي التي ستقام يوم السبت المقبل، وستكون هناك محاولات للحاق اللاعب بالمباراة.

وفي السياق ذاته، وصلت بعثة المارد الأحمر إلى مدينة طنجة  بالمغرب، استعدادًا لمباراة تحديد المركز الثالث أمام فلامنجو البرازيلي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

الاهلى عمرو السولية فلامنجو البرازيلي الأهلي في كأس العالم للأندية بطولة كأس العالم للأندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

فتح: إسرائيل تعمل بطريقة ممنهجة على وأد أى إمكانية لقيام دولة فلسطينية

تعرف على طاقم حكام مباراة ريال مدريد والهلال السعودى فى كأس العالم للأندية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا