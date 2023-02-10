صدمة قوية.. الأهلى يخسر جهود عمرو السولية أمام فلامنجو (خاص)

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة قوية قبل مواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي فلامنجو البرازيلي في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي لـ"الدستور"، أن السولية يعاني من الإصابة بشد في السمانة وسيغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام.

وتأكد غياب اللاعب عن مباراة فلامنجو البرازيلي التي ستقام يوم السبت المقبل، وستكون هناك محاولات للحاق اللاعب بالمباراة.

وفي السياق ذاته، وصلت بعثة المارد الأحمر إلى مدينة طنجة بالمغرب، استعدادًا لمباراة تحديد المركز الثالث أمام فلامنجو البرازيلي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.