«إعلام الخارجة» بالوادي الجديد ينظم ندوة تثقيفية عن حقوق الزوجين

عقد مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد اليوم الخميس، ندوة تثقيفية حول "حقوق الزوج والزوجة ركيزة لبناء أسرة قوية" وذلك بمكتب تحفيظ القرآن بحى الأمل بمركز الخارجة.

يأتي ذلك في إطار الحملة الإعلامية التي تطلقها الهيئة العامة للاستعلامات لمناقشة القضية السكانية تحت شعار (سعادتك وصحتك فى تنظيم أسرتك).

حاضر فيها أسمهان إبراهيم شعبان مدير محكمة الوادى الإبتدائية واخصائي قانونى بمحكمة الأسرة، وغادة بصيط محمد مسئول الإعلام السكاني، وتحت إشراف السيدة أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة.

وبدأت الندوة بتعريف الزواج بأنه هو الميثاق الغليظ وأن المرأة من حقها اختيار الزوج المناسب لها، كما أوضحت معايير اختيار الزوج والزوجة فالزواج اختيار وليس إجبار، والزواج يجب أن يكون على أساس دينى وأخلاقى وأن يكون هناك توافق من كلا الطرفين.

وناشدت أولياء الأمور بضرورة التيسير فى المهور وعدم المبالغة فى التجهيز خاصة أن المنازل تبنى على أساس المودة والرحمة والتفاهم فى الزواج هو أساس نجاح الأسرة والزوجة لها حقوق على الزوج منها الصداق والمعاملة الطيبة والحوار الهادئ وحل المشكلات أول بأول أما حقوق الزوج فتشمل الحفاظ على الأسرار والطاعة والقناعة والصبر على أعباء الحياة والاحتواء فى وقت الأزمات.

وناشدت أسمهان إبراهيم شعبان مدير محكمة الوادى الإبتدائية واخصائي قانونى بمحكمة الأسرة، أولياء الأمور بتوعية أبنائهم لتحمل المسئولية وتحمل الأعباء الأسرية لتكوين أسرة قوية ولتقليل الخلافات الزوجية وتقليل نسب الطلاق كما ناشدت الأسر بعدم التدخل فى شئون الأبناء بعد الزوج ومساعدتهم ليكونوا كيان أسرى مستقل وإدارة شئون حياتهم بمفردهم.