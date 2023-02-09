أول مجموعة تأهلت لنصف النهائيات بـ«الدوم» لفئة الرسم والتصوير والنحت
شهدت حلقة الليلة من برنامج "الدوم"، الإعلان عن أول مجموعة تأهلت لنصف النهائيات في البرنامج بنسخته الثانية في مجالات الرسم والتصوير والنحت.
واختار البرنامج متسابقين للوصول لمرحلة نصف النهائيات في الرسم والتصوير وهما: إسلام محمد، صاحب لوحة مرسومة بالزيت باللون الأحمر للعبة تتحرك بعينيها.
أما الفائزة الثانية فهي منة الله طارق، صاحبة صورة لسيدة عجوز بالزيت.
فئة النحت
فازت المتسابقة الوحيدة مروة مجدي، والتي جسدت الصراع بين الخير والشر من خلال مجسم لجسم ثورين، وأكدت خلال العرض أن تنفيذهما استغرق منها 3 أيام.
لجنة تحكيم الفن التشكيلي والنحت
اللجنة مكونة من أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة، والفنان سامح إسماعيل القيم الفني لمتحف الفن المعاصر، والفنانة التشكيلية تريز أنطون.