الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أول مجموعة تأهلت لنصف النهائيات بـ«الدوم» لفئة الرسم والتصوير والنحت

إسلام محمد
إسلام محمد

شهدت حلقة الليلة من برنامج "الدوم"، الإعلان عن أول مجموعة تأهلت لنصف النهائيات في البرنامج بنسخته الثانية في مجالات الرسم والتصوير والنحت.

 

واختار البرنامج متسابقين للوصول لمرحلة نصف النهائيات في الرسم والتصوير وهما: إسلام محمد، صاحب لوحة مرسومة بالزيت باللون الأحمر للعبة تتحرك بعينيها.

إسلام محمد

أما الفائزة الثانية فهي منة الله طارق، صاحبة صورة لسيدة عجوز بالزيت.

منة الله

 فئة النحت

فازت المتسابقة الوحيدة مروة مجدي، والتي جسدت الصراع بين الخير والشر من خلال مجسم لجسم ثورين، وأكدت خلال العرض أن تنفيذهما استغرق منها 3 أيام.

النحت

لجنة تحكيم الفن التشكيلي والنحت

اللجنة مكونة من أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة، والفنان سامح إسماعيل القيم الفني لمتحف الفن المعاصر، والفنانة التشكيلية تريز أنطون.

نصف النهائيات الرسم والتصوير إسلام محمد منة الله طارق فئة النحت برنامج الدوم

مواد متعلقة

«الدوم» يكشف أسماء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الفن التشكيلى

يحى المنواتى يبهر لجنة تحكيم «الدوم»

حميد الشاعرى لمتسابقة «الدوم»: صوتك حلو لكن محتاج تدريب مكثف

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

موعد نهائى كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والهلال السعودى

حفل إطلاق كتاب «أمينة رشيد أو العبور إلى الآخر» للكاتبة سلمى مبارك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر