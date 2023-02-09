أول مجموعة تأهلت لنصف النهائيات بـ«الدوم» لفئة الرسم والتصوير والنحت

شهدت حلقة الليلة من برنامج "الدوم"، الإعلان عن أول مجموعة تأهلت لنصف النهائيات في البرنامج بنسخته الثانية في مجالات الرسم والتصوير والنحت.

واختار البرنامج متسابقين للوصول لمرحلة نصف النهائيات في الرسم والتصوير وهما: إسلام محمد، صاحب لوحة مرسومة بالزيت باللون الأحمر للعبة تتحرك بعينيها.

إسلام محمد

أما الفائزة الثانية فهي منة الله طارق، صاحبة صورة لسيدة عجوز بالزيت.

منة الله

فئة النحت

فازت المتسابقة الوحيدة مروة مجدي، والتي جسدت الصراع بين الخير والشر من خلال مجسم لجسم ثورين، وأكدت خلال العرض أن تنفيذهما استغرق منها 3 أيام.

النحت

لجنة تحكيم الفن التشكيلي والنحت

اللجنة مكونة من أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة، والفنان سامح إسماعيل القيم الفني لمتحف الفن المعاصر، والفنانة التشكيلية تريز أنطون.