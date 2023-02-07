رجب أردوغان: زلزال تركيا هو أكبر الكوارث العالمية

قال الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، إن زلزال تركيا هو أكبر الكوارث العالمية التي حدثت في تلك المنطقة برمتها.

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية، منذ قليل، أذاعتها قناة "القاهرة الإخبارية" حول تداعيات الزلزال، أن جميع مؤسسات الدولة ومركباتها ووسائلها ومستلزماتها ومعداتها توجد في الميدان الآن، وبدأت في بذل جهود الإنقاذ، حيث إن الزلزال له قوة هادمة كبيرة للغاية ومن ثم أثرت على عدد كبير من المواطنين.

وأضاف أن هناك تحركات من كل أنحاء البلاد إلى المناطق المنكوبة، وبالطبع هناك ظروف طقس صعبة جدا كما أن هناك صعوبات ميدانية بسبب الدمار الذي حدث في هذه المناطق ولكن العمليات مستمرة إلى حد الآن.