البحوث الفلكية: نتوقع نشوب زلازل بنفس قوة حادث اليوم وبنفس المنطقة

قال الدكتور محمد عبدالحي، الأستاذ بقسم الزلازل بمعهد البحوث الفلكية، إن زلزال اليوم مصنف بأنه بالغ الخطورة، حيث تسبب هذا الزلزال في وقوع الكثير من التوابع المدمرة.

زلزال تركيا

وأكد عبدالحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية أبوطالب، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يوجد توابع حتى الآن في المنطقة التي حدث بها زلزال تركيا وسوريا، وذلك نتيجة الطاقة المكبوتة المهولة بهذه المنطقة.

توابع الزلازل

وأضاف في حديثه، أنه لايمكن التنبؤ بحدوث الزلازل، لذا من المتوقع حدوث زلازل أخرى بنفس هذه القوى وفقاً للوضع الجغرافي للمنطقة، مؤكداً أن زلزال اليوم تم رصده في مصر فور وقوعه.