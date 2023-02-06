جيمي كاراجر: هالاند يقدم 60% من مستواه مع مانشستر سيتي

انتقد جيمي كاراجر، لاعب فريق ليفربول الانجليزي السابق، النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، معتبرًا أنه اتخذ القرار الخاطيء بالانتقال للستيسنز.

إرلينج هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي حتى الآن برصيد 25 هدفًا.

وقال كاراجر في تصريحات لصحيفة ديلي ميل الانجليزية: "إرلينج هالاند جاء من فريق يعتمد على الهجوم المضاد وتنظيم الهجمات من المرمى للمرمى، ولهذا كنا نرى النسق العالي للهجوم؛ والآن لا تراه ربما يكون ذلك لأن هالاند انتقل للنادي الخطأ والذي لن يصل إلى أقصى استفادة منه".

وأضاف: "مانشستر سيتي أصبح مختلفًا بوجوده، ولكننا لا نرى كل شيء لدى هالاند ومانشستر سيتي الآن، ورغم ذلك الفريق يسجل نفس عدد الأهداف".

وأردف: "هالاند سجل 25 هدفًأ في الدوري الانجليزي، ولكنه لا ما يزال فريق منافس يسجل نفس العدد من الأهداف، على الرغم أنهم تلقوا عدد أهداف أكبر مما قبل، ومن الأسهل اللعب ضدهم على الهجمات المرتدة".

وأنهى تصريحاته: "مانشستر سيتي مختلف الآن، وأقل قوة في وجود هالاند، مانشستر سيتي ليس فريق يلعب بأسلوب من المرمى للمرمى مباشرة، هذه ليست طريقة جوارديولا، وهالاند سيظل يسجل 25 هدفًا في الدوري، والكثير من الأهداف التي تأتي له بالصدفة، ولكننا لن نرى قدراته الكاملة بسبب مانشستر سيتي".

وتلقى مانشستر سيتي الهزيمة في مباراة الجولة الماضية، ضد فريق توتنهام هوتسبير الانجليزي بالجولة الـ22 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بهدف دون رد.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الأول بـ50 نقطة.

وخسر أرسنال أمام فريق إيفرتون في مباراة الجولة الـ22 للبريميرليج، بهدف دون رد، ليتوقف صراع صدارة الدوري عند فارق 5 نقاط بين أرسنال ومانشستر سيتي.