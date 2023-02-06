الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جيمي كاراجر: هالاند يقدم 60% من مستواه مع مانشستر سيتي

هالاند
هالاند

انتقد جيمي كاراجر، لاعب فريق ليفربول الانجليزي السابق، النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، معتبرًا أنه اتخذ القرار الخاطيء بالانتقال للستيسنز.

إرلينج هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي حتى الآن برصيد 25 هدفًا.

وقال كاراجر في تصريحات لصحيفة ديلي ميل الانجليزية: "إرلينج هالاند جاء من فريق يعتمد على الهجوم المضاد وتنظيم الهجمات من المرمى للمرمى، ولهذا كنا نرى النسق العالي للهجوم؛ والآن لا تراه ربما يكون ذلك لأن هالاند انتقل للنادي الخطأ والذي لن يصل إلى أقصى استفادة منه".

وأضاف: "مانشستر سيتي أصبح مختلفًا بوجوده، ولكننا لا نرى كل شيء لدى هالاند ومانشستر سيتي الآن، ورغم ذلك الفريق يسجل نفس عدد الأهداف".

وأردف: "هالاند سجل 25 هدفًأ في الدوري الانجليزي، ولكنه لا ما يزال فريق منافس يسجل نفس العدد من الأهداف، على الرغم أنهم تلقوا عدد أهداف أكبر مما قبل، ومن الأسهل اللعب ضدهم على الهجمات المرتدة".

وأنهى تصريحاته: "مانشستر سيتي مختلف الآن، وأقل قوة في وجود هالاند، مانشستر سيتي ليس فريق يلعب بأسلوب من المرمى للمرمى مباشرة، هذه ليست طريقة جوارديولا، وهالاند سيظل يسجل 25 هدفًا في الدوري، والكثير من الأهداف التي تأتي له بالصدفة، ولكننا لن نرى قدراته الكاملة بسبب مانشستر سيتي".

وتلقى مانشستر سيتي الهزيمة في مباراة الجولة الماضية، ضد فريق توتنهام هوتسبير الانجليزي بالجولة الـ22 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بهدف دون رد.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الأول بـ50 نقطة.

وخسر أرسنال أمام فريق إيفرتون في مباراة الجولة الـ22 للبريميرليج، بهدف دون رد، ليتوقف صراع صدارة الدوري عند فارق 5 نقاط بين أرسنال ومانشستر سيتي.

إرلينج هالاند مانشستر سيتى جيمي كاراجر ليفربول جوارديولا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الخطاط خضير البورسعيدي

ندوة نحن والتاريخ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

مناقشة كتاب البابا تواضروس الثانى سنوات من المحبة لله والوطن

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم