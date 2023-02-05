شوط أول سلبى بين برشلونة وإشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وإصابة بوسكيتس

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي برشلونة وإشبيلية في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" موسم 2022-2023.

فريق برشلونة سيطر على أحداث الشوط الأول من المباراة لكن دون التهديد بشكل مكثف على مرمى الحارس المغربي لـ إشبيلية، ياسين بونو.

وتعرض سيرجيو بوسكيتس متوسط ميدان فريق برشلونة للإصابة، ليتم استبداله في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة السادسة والعشرين، أطلق روبرت ليفاندوفسكي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن ياسين بونو تصدى لها ببراعة.

وتُنقل مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

تشكيل برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني، فيقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي خط الهجوم، ويجاوره رافينيا وبيدري جونزاليس

وجاء تشكيل برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جوليس كوندي - أندرياس كريستنسن - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بابلو جافي

خط الهجوم: رافينيا - بيدري جونزاليس - روبرت ليفاندوفسكي.

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد إشبيلية في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

ويسعى فريق برشلونة لاستغلال هزيمة ملاحقه ريال مدريد اليوم أمام مايوركا بهدف نظيف، وتوسيع الفارق معه لـ 8 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

بينما يمر فريق إشبيلية بموسم سيئ، حيث ودّع بطولة كأس ملك إسبانيا من دور ربع النهائي على يد أوساسونا بنتيجة 1-2، قبل أن يفوز على إلتشي بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

ويغيب عن برشلونة في مباراة اليوم، الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي يعاني من الإصابة.