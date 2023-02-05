الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج فى الدورى الألمانى.. مرموش على «الدكة»

عمر مرموش
عمر مرموش

كشف يوليان ناجلزمان، المدير الفني لـ بايرن ميونخ، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه فولفسبورج، في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليجا” موسم 2022-2023.

موعد مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج في الدوري الألماني

أما عن موعد مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج في الدوري الألماني، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً على ملعب الأخير، في الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.

وتُنقل مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج في الدوري الألماني على شبكة قنوات بي إن سبورتس.

تشكيل بايرن ميونخ أمام فولفسبورج في الدوري الألماني

أما عن تشكيل بايرن ميونخ أمام فولفسبورج في الدوري الألماني، فيشهد مشاركة الوافد الجديد، البرتغالي جواو كانسيلو، فيما يقود توماس مولر خط الهجوم.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ أمام فولفسبورج في الدوري الألماني كالآتي:

في حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: جواو كانسيلو - بنجامين بافارد - ماتياس دي ليخت - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: يوزوا كيميتش - ليون جروتسكا - جمال موسيالا

خط الهجوم: ليروي ساني - كينجسلي كومان - توماس مولر.

ويغيب عن بايرن ميونخ في مباراة اليوم كل من الكاميروني ماكسيم تشوبو موتينج و الألماني مانويل نوير والفرنسي لوكاس هيرنانديز والسنغالي ساديو ماني والمغربي نصير مزراوي، بسبب الإصابة والمرض.

أما عن تشكيل فولفسبورج أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني، فيشهد تواجد المحترف المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

وسجل عمر مرموش مع فريق فولفسبورج في بطولة الدوري الألماني هذا الموسم، 3 أهداف، وينتهي عقده نهاية الموسم.

ويحتل فريق بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن يونيون برلين صاحب الصدارة.

ويتواجد فريق فولفسبورج في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 29 نقطة.

بايرن ميونخ وفولفسبورج الدورى الألماني فولفسبورج بايرن ميونخ مرموش

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