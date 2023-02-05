5 في العناية المركزة.. وفاة طفل من ضحايا حادث فايد بالإسماعيلية

توفي طفل متأثراً بإصابته من المصابين في حادث انقلاب سيارة على طريق وصلة أبو سلطان، وتم إيداع 5 آخرين غرف الحالات الحرجة والعناية المركزة لوصولهم مصابين بغيبوبة تامة ونزيف داخلي على الرأس والبطن في حادث الإسماعيلية الذي وقع على وصلة أبو سلطان بفايد.

وكان مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق وصلة أبو سلطان بمدينة فايد يستقلها عدد من العمال الزراعيين.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وأسفر الحادث عن إصابة 42 عاملًا بينهم أطفال كانوا في طريقهم للعمل في المزارع المتواجدة على الطريق.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات أبو خليفة للطوارئ ومستشفى فايد التخصصي والمجمع الطبى بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.