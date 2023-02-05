بدء الأوكازيون الشتوي غدا.. و300 محل مشارك حتى الآن
تفتح المحال المشاركة في التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون) غدا أبوابها أمام المواطنين بالتخفيضات الموجودة وسط رقابة تموينية كبيرة للتأكد من إعلان الأسعار على السلع قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون وللتأكد أيضا من جودة السلع المعروضة والتخفيضات الموجودة عليها.
وأكد التقرير الوارد للدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، من الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية، أن عدد المحال التي تقدمت للمشاركة في الأوكازيون منذ الإعلان عنه وصل إلى 300 محل متنوع ما بين محلات للملابس والمصنوعات الجلدية والأدوات المنزلية أيضا.
وأشار التقرير الوارد إليه، إلى أن مديريات التموين تفتح أبوابها لاستقبال طلبات أصحاب المحال للمشاركة في الأوكازيون بنطاق كل مديرية.
وأضاف التقرير، أنه من المتوقع وصول عدد المحال التي ستشارك في الأوكازيون هذا العام إلى 4000 محل تجاري متنوع كالعام السابق ووصول نسب التخفيضات إلى الخمسين في المائة كالعام السابق أيضا.
وأكد أحمد أبو الفضل - مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية، أنه تم التنبيه على أصحاب المحال المشاركة في الأوكازيون بضرورة وضع سعرين على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون، مشيرا إلى أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، هي تسيير حملات يومية على المحال المشاركة في الأوكازيون للتأكد من التخفيضات وجودة المنتجات المعروضة.