بدء الأوكازيون الشتوي غدا.. و300 محل مشارك حتى الآن

تفتح المحال المشاركة في التصفية‎ ‎الموسمية الأولى (الأوكازيون) غدا ‏أبوابها أمام المواطنين بالتخفيضات الموجودة وسط رقابة تموينية كبيرة ‏للتأكد من إعلان الأسعار على السلع قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون‎ ‎وللتأكد أيضا من جودة‎ ‎السلع‎ ‎المعروضة والتخفيضات الموجودة عليها.‏



وأكد التقرير الوارد للدكتور علي‎ ‎المصيلحي - وزير ‏التموين‎ ‎والتجارة الداخلية، من الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات ‏التجارية، أن عدد المحال التي تقدمت للمشاركة في الأوكازيون منذ الإعلان ‏عنه وصل إلى 300 محل متنوع ما بين محلات للملابس والمصنوعات ‏الجلدية والأدوات المنزلية أيضا.

وأشار التقرير الوارد إليه، إلى أن مديريات التموين تفتح أبوابها لاستقبال طلبات أصحاب المحال للمشاركة في ‏الأوكازيون بنطاق كل مديرية.‏



وأضاف التقرير، أنه من المتوقع وصول عدد المحال التي ستشارك في ‏الأوكازيون هذا العام إلى 4000 محل تجاري متنوع كالعام السابق ووصول ‏نسب التخفيضات إلى الخمسين في المائة كالعام السابق أيضا. ‏



وأكد أحمد أبو الفضل - مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على ‏المعاملات التجارية، أنه تم التنبيه على أصحاب المحال المشاركة في ‏الأوكازيون بضرورة وضع سعرين على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة ‏في الأوكازيون، مشيرا إلى أن توجيهات الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، هي تسيير حملات يومية على ‏المحال المشاركة في الأوكازيون للتأكد من التخفيضات وجودة المنتجات ‏المعروضة.