«شركات السياحة بالأقصر»: نشهد تدفقًا سياحيًا من مختلف الجنسيات

قال ثروت عجمى، عضو غرفة شركات السياحة والخبير السياحى بالأقصر، إن الإعلان عن أى اكتشافات أثرية جديدة بمثابة إضافة إلى السياحة الثقافية فى مصر، خاصة أن هناك اهتماما لدى الغرب نحو الحضارة المصرية القديمة وأسرارها.

وأضاف عجمى، فى تصريحات خاصه لـ “الدستور”، أن الحركه السياحية بالأقصر تشهد رواجا كبيرا، لافتا إلى أن المحافظة تشهد رواجا سياحيا وتدفقا من جميع الجنسيات العالمية على زيارة المناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربي والشرقي، حيث يوجد حاليا بالاقصر سائحون من كل من جنسيات إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار عجمى إلى أن هناك إقبالًا من قبل السائحين على ممارسة رحلات البالون، موضحا أن الأقصر تحتل المركز الثالث في تصنيف المدن التي تعمل بالبالون.

وأوضح عجمى أن رحلات البالون الطائر وتحليقها في سماء الأقصر، لقيت رواجا وتدفقا سياحيا وزيارات لشخصيات عالمية وللتمتع بالإجازات في المدينة التي تحتضن ثلثي آثار العالم، والاستمتاع برحلة البالون الطائر التى تشتهر بها المدينة.

يشار إلى أن البعثة الأثرية المصرية قد نجحت، برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في الكشف عن مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية بمنطقة بيت يسي أندراوس المتاخم لمعبد الأقصر بالبر الشرقي للمدينة.

وخلال هذا الكشف أظهر أهم وأقدم مدينة سكنية بالبر الشرقي بمحافظة الأقصر، والتي تعد امتدادا لمدينة طيبة القديمة، مشيرًا إلى إنه خلال أعمال الحفر الأثري عثرت البعثة على عدد من المباني السكنية وبرجين للحمام من القرنين الثاني والثالث الميلادي، وعدد من الورش لصناعة وصهر المعادن بداخلها عدد من الأواني وقوارير المياه والزمزميات والمسارج الفخارية وأدوات للطحن وعملات رومانية من النحاس والبرونز.