ضبـط 3942 قطعة سلاح ناري بحوزة 3975 متهما
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهودها خلال الشهر عن:
فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة:
فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية:
ضبـط عدد (3942) قطعة سلاح نارى، بحوزة (3975) متهم أبرزهم الآتي (جرينوف – رشاش – 380 بندقية آلية – 505 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 218 مسدس – 2837 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 670 خزينة) ، وكذا ضبط (6989 قطعة سلاح أبيض).
ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية : ضبط بداخلهم (3 مسدس – 14 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع).
ضبط عدد (32) تشكيل عصابي، ضموا عدد (103) متهم ، ارتكبوا 155 حادث.
ضبط (518) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (3 بنادق آلية – 6 بندقية "غير مششخنة" – 2 مسدس - 166 فرد محلى – 353 قطعة سلاح أبيض).