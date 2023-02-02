القبض على أحد الأشخاص بتهمة الترويج للمنشطات عبر «فيس بوك»

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يبدى من خلالها المعلن استعداده لبيع أدوية ومنشطات بجميع أنواعها و توصيلها لراغبيها مقابل مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط وأمكن ضبطه.

وتبين أنه مقيم بمحافظة الإسكندرية وبحوزته “2 هاتف محمول محمل عليهما محادثات ورسائل تؤكد نشاطه - كمية كبيرة من عبوات المنشطات التى يتم ترويجها”.

وبمواجهته أقر بنشاطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.