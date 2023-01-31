رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد أعمال تنفيذ مشروعات الطرق والاسكان (صور)

أجرى المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسئولوا الجهاز وشركات المقاولات بمختلف تخصصاتها، اليوم الثلاثاء، جوله ميدانية لمتابعة أعمال تطوير 2000 قطعة بالشماليات ومشدداً على سرعة الإنتهاء من أعمال رصف الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

وتفقد رئيس الجهاز، منطقة غرب سوميد بالمجاورة “٩،١٠ - ١٣،١٤” لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها لرفع كفاءة الطرق وتنفيذ شبكات الرى الرئيسية والشرعية للمسطحات الخضراء وتشمل أعمال رفع كفاءة الطرق وتنفيذ أعمال توسعة وارصفة وحلول للتقاطعات ومطبات صناعية ولافتات إرشادية وتخطيط لأماكن عبور المشاة والمعاقين بالإضافة إلى استحداث مسطحات خضراء وأماكن انتظار وفقا للاحتياج .

وتابع رئيس الجها، خلال الجولة، مشروع سكن لكل المصريين ضمن المبادرة الرئاسية بمحور الاسكان فوق المتوسط التي تقع بمنطقة الفاصل السكني الصناعي بالمدينة.

واكد “النجار” أن المشروع يقع على مساحة 70 فدان ويشمل عدد 85 عمارة بإجمالي 2040 وحدة سكنية وبلغت نسبة إنجاز المرافق 80 % ونسبة تنفيذ العمارات 82% و بمساحات مختلفة بالإضافة الى جميع الخدمات وتم إختيار موقع مميز للمشروع يطل على الطريق الدائري الأوسطى والطريق الشمالي أمام عمارات الاسكان المميز 2000 قطعة وبجوار العديد من المشروعات السكنية المتميزة بالمدينة.