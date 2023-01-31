«القاهرة الإخبارية»: سماد من النفايات.. منتج عضوى ينظف البيئة «فيديو»

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء تقريرا يرصد سماد من النفايات وهو منتج عضوي ينظف البيئة.

وأشار التقرير، إلى أن الشقيقتين اللبنانيتين زينب وحنان إسماعيل اللتين تعمل عائلتهما في الصناعات الزراعية شهدتا المزارعين يكافحون بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد، وشعرتا بأن عليهما واجب المساعدة ونظرا لعدم وجود خلفية في الزراعة، لديهما فقد استفادتا من الوقت الذي قضتاه خلال فترة الإغلاق الخاصة بجائحة كوفيد 19، وكرستا وقتهما للبحث عن حلول حتى خرجتا في النهاية بفكرة منتج يحول المخلفات أو النفايات إلى سماد سائل له فوائد عديدة.

ويساعد السماد على تنظيف البيئة من المخلفات، ويساعد المزارعين على تحقيق أفضل إنتاجية لأرضهم.

كما أن الأسمدة التي تصنع باستخدام أنواع مختلفة من النفايات العضوية تكلفتها بسيطة مقارنة بالأسمدة المستوردة، فضلًا عن أنها صديقة للبيئة مقارنة بالأسمدة الكيميائية، ولتصنيع السماد العضوي يتم تقطيع مخلفات وبواقي الخضار والفواكه أولا، ثم خلطها لاحقا بمخلفات حيوانات وطيور مختلفة ويستقر السماد السائل النهائي في حاويات مخصصة لذلك.

وصلنا إلى 480 ألف لتر سنويًا

وقالت زينب إسماعيل، مؤسسة شركة جاربالايزر: بدأنا الفكرة من البيت، وكنا نحضر ويبينار عن المشاكل التي تعاني منها لبنان، وكيفية التخلص من النفايات، لأن مفيش حد بيعرف يتخلص منها بشكل جيد، وكذلك مشكلة المزارعين والوضع الاقتصادي الصعب، وأيضًا فرق الدولار، وفي نفس الوقت استخدام سماد كيماوي يضر الصحة والبيئة ومن كل ذلك جاءت الفكرة.

وتابعت: نحن نعمل بالسماد الطبيعي، وبدأنا ببرميل صغير، والآن وصلنا إلى 480 ألف لتر سنويًا لتصنيع سماد طبيعي.