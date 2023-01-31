الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

جناح الأزهر يخفض أسعار كتبه الحديثة بنسبة 30%

جناح الازهر
جناح الازهر

يحرص جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب على تقديم خدمات متميزة لجمهوره، ومن بين هذه الخدمات الإصدارات الدينية والثقافية والعلمية باللغة العربية واللغات الأجنبية المختلفة والتي تصل لـ13 لغة، من مختلف قطاعات الأزهر.

وتيسيرا على زوار جناح الأزهر ومحبي اقتناء الكتب، قرر الأزهر تخفيض ثمن الكتب الحديثة 30%، والتي يبلغ عددها 40 إصدارا، منها: قضايا مجتمعية وحلول شرعية، وجوانب الإنصاف والإصلاح للمرأة في الشريعة الإسلامية، والتراث الأزهري ماضيه وحاضره، والجانب المعرفي للإلحاد، وجريمة الانتحار .. الأسباب وطرق الوقاية من المنظور الإسلامي، ودعوى الإسلاموفوبيا النشأة- الأسباب- الآثار- العلاج، والأعمال الفلسفية الكاملة للدكتور محمد غلاب.

ويشارك الأزهر الشريف- للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

 

الأزهر بمعرض القاهرة الدولي الأزهر بمعرض القاهرة الإسلامية الانتحار البحوث الدكتور محمد رجب البيومي الشيخ محمد متولي الشعراوي الشيخ محمد متولى الشريعة الإسلامية

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وائل لطفي

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