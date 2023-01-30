سكاي سبورتس: كانسيلو يتجه إلى ميونيخ للفحص الطبي والانتقال لبايرن

سافر البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن فريق مانشستر سيتي الانجليزي، لمدينة ميونيخ الألمانية، لإتمام إجراءات انتقاله لنادي بايرن ميونخ.

وكشفت شبكة ذا أثلتيك، منذ قليل، عن تقدم إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني بعرض لنظيرتها في مانشستر سيتي، للحصول على خدمات الظهير البرتغالي، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس، فإن كانسيلو في طريقه الآن إلى مدينة ميونيخ الألمانية من أجل الخضوع للفحص الطبي قبل إتمام انتقاله بشكل رسمي لصفوف الفريق البافاري.

العرض المقدم من نادي بايرن ميونخ يتضمن استعارة اللاعب مع وجود شرط للشراء في نهاية الإعارة مقابل 70 مليون يورو.

جواو كانسيلو يلعب ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انضمامه من نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.

وتدهورت علاقة جواو كانسيلو، بالإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريقه، ووصل الأمر لتهكم بيب عليه قائلًا: "الجميع سعيد في غرفة الملابس لما يقدمه ناثان آكي فيما عدا شخص واحد"، في إشارة منه إلى كانسيلو الذي بات آكي يشارك في مركز الظهير الأيسر بدلًا منه.

كما واصل تهكمه عليه عقب مباراة أرسنال: "برناردو سيلفا لم يلعب، وكيل والكر لم يلعب، والسيد كانسيلو لم يلعب، إذا خسرنا المباراة كنتم ستسألون لماذا لم يلعبوا؟".

مسيرة كانسيلو

كانسيلو بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب نادي باريير، وانتقل منه لصفوف فريق بنفيكا تحت 15 عامًا، وتدرج بالمراحل العمرية المختلفة للنادي البرتغالي حتى تم تصعيده للفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2014، قبل أن يرحل لصفوف نادي فالنسيا على سبيل الإعارة، وينتقل نهائيًا للنادي الإسباني في نهاية الإعارة.

وانضم كانسيلو لصفوف فريق إنتر الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 على سبيل الإعارة، ثم عاد للنادي الإسباني في صيف 2018، قبل الانتقال ليوفنتوس في نفس الانتقالات.

ويجيد كانسيلو اللعب بشكل أساسي في مركز الظهير الأيمن، ولكن مؤخرًا استخدمه بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي في مركز الظهير الأيسر، وشارك طوال مسيرته في 360 مباراة وسجل 17 هدفًا وصنع 58 لزملائه.

