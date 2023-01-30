وفد من قيادات الزراعة يتابع أعمال الجمعيات والمشروعات الزراعية في بني سويف

تفقد وفد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، يضم الدكتور حسن فولي رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور محمد يوسف رئيس الاداره المركزيه لشئون المديريات والمهندس عماد جنجن مدير مديريه الزراعه ببني سويف، أعمال القطاع الزراعي والجمعيات والمشروعات الزراعية بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة والمرور الميداني، وتنفيذ حملات اليوم الواحد، لتفقد الاعمال والمشروعات الزراعية المختلفة بالمحافظات.

وشملت حملة المرور التي قام بها وفد الوزارة، تفقد عدد من الجمعيات الزراعية بما فيها الائتمان والاصلاح والاستصلاح، لمتابعة سير العمل، والتأكد من تنفيذ التكليفات، فضلا عن التيسير على المزارعين.

وعقد الوفد اجتماعا مع قيادات مديريتي الزراعة والاصلاح الزراعي، بالمحافظه، حيث تم مناقشة عددا من الموضوعات، ونقل تكليفات وزير الزراعة، والتي يأتي على رأسها: سرعة انهاء اعمال الحصر للمحاصيل الشتويه خاصه القمح علي الطبيعة وتوافر الاسمده بالجمعيات مع المرونه الكامله في الصرف، فضلا عن الاهتمام بتطبيق الزراعه التعاقدية خاصه للمحاصيل الصيفيه: الذره الشاميه وفول الصويا والسمسم وعباد الشمس، فضلا عن منع التعديات على الارض الزراعيه مهما كانت والتواصل مع الجهات المعنيه في انهاء تلك التعديات وازالتها في المهد واتخاذ كافه الاجراءات ضد المعتدي.

وأكد وفد الوزارة على تحصيل القيمه الايجارية لاراضي الاصلاح الزراعي لعام 2023 حيث تم تحصيل القيمه الايجارية عن العام 2022 بنسبه 100٪ لصالح خزينه الدوله وجاري تحصيل السنه الحاليه، فضلا عن الاستمرار في تسليم كارت الفلاح لمنع الاختراقات في نظام الاسمده ومواكبه التحول الرقمي والشمول المالي، كذلك التأكيد علي الاهتمام بكافه الاصول المملوكه للوزاره ورفع كفائتها واستغلالها الاستغلال الاقتصادي المناسب لتحقيق اكبر عائد منها.

وشددوا على ضرورة متابعه المنافذ الثابته الموجوده داخل محافظه بني سويف من حيث اسعار السلع والمنتجات وجودتها ومظاهرها.

ومن جهته اكد صالح ان تلك اللقاءات والاجتماعات مستمره مع جموع المختصين علي مستوي الائتمان والاصلاح والاستصلاح لتحقيق الاهداف ضمن حمله اليوم الواحد التي وجه بها السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي.