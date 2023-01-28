الثالث على التوالى.. بايرن ميونخ يواصل سلسلة التعادلات أمام إينتراخت فرانكفورت

تعادل بايرن ميونخ، مع نظيره أينتراخت فرانكفورت في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الألماني، بهدف لكل منهما.

وسقط بايرن ميونخ في فخ التعادل للمباراة الثالثة على التوالي عقب التعادل أمام فريقي كولن ولايبزيج في الجولتين الماضيتين بالبوندسليجا.

الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم بايرن ميونخ بهدف دون رد.

وفرض بايرن ميونخ استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، كما كان الطرف الأفضل هجوميًا، في ظل تراجع لاعبي فريق أينتراخت فرانكفورت للدفاع ومحاولة الانقضاض بهجمة مرتدة سريعة واستغلال تقدم لاعبي بايرن للضغط من مناطق متقدمة والهجوم.

وأخطأ ماتياس دي ليخت في السيطرة على الكرة بوسط الملعب في الدقيقة الثامنة من بداية الشوط، وعرقل لاعب أينتراخت وتحصل على بطاقة صفراء بعد منعه هجمة مرتدة للضيوف.

كما عرقل يان سومر، حارس بايرن ميونخ، المهاجم كولو مواني، على حدود منطقة جزاء البافاري في الدقيقة 25، بعد أن كان على وشك المرور منه وتسديد الكرة في الشباك وتحصل على بطاقة صفراء.

وسجل ليروي ساني هدف التقدم لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة 34، بعد كرة عرضية من توماس مولر حولها ساني بقدمه في الشباك.

واستمرت المحاولات من لاعبي بايرن ميونخ والسيطرة على الكرة خلال الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول، ولكن محاولاتهم لم تنجح في هز الشباك، وكذلك واصل لاعبو أينتراخت محاولة استغلال الفرصة لتنظيم هجمة مرتدة سريعة وتسجيل هدف التعادل، ولكن كلا الفريقين فشلا في هز الشباك خلال الدقائق المتبقية من عمر الشوط، لينتهي بتقدم بايرن بهدف نظيف.

وسدد لاعبو بايرن ميونخ 4 كرات على المرمى من 8 محاولات، وخرجت 4 كرات من الملعب؛ فيما لم يسدد لاعبو أينتراخت فرانكفورت أي كرة على مرمى بايرن من محاولتين خرجتا من ملعب المباراة بدون أي خطورة على المرمى.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب بنسبة 67%، مقابل 33% لصالح فريق أينتراخت فرانكفورت.

وواصل بايرن ميونخ استحواذه على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متوسطًا بين كلا الفريقين.

وسجل كولو مواني هدف التعادل لأينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وكاد لاعبو أينتراخت أن يسجلوا هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ولكن دفاع بايرن ميونخ نجح في إبعاد الخطورة عن مرماه.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب بنسبة 66%، مقابل 33% لصالح أينتراخت فرانكفورت.

ورفع بايرن ميونخ رصيده لـ37 نقطة في صدارة الترتيب، فيما وصل أينتراخت للنقطة 32 في المركز الخامس.