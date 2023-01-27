الأحكام في أسبوع.. تغريم ليلى غفران و«تنازل» في سرقة مجوهرات دينا الشربيني

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام الهامة، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة “حدث في أسبوع”.

السجن 10 سنوات لـ4 متهمين شرعوا فى قتل مواطن بالفيوم

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار حسن دياب محمد، بالسجن المشدد 10 سنوات، على المتهمين (يوسف ع. ط- 26 سنة)، وشقيقه (محمود-29 سنة)، و(أحمد س. ع- 29 سنة)، و(مجدي م. ب. أ- 24 سنة)، لإدانتهم بالشروع فى قتل المجنى عليه (يوسف م. م.)، بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء في الطريق العام، وترويع كل من المجنى عليهما «يوسف م»، و«نجاة ح»، وإتلاف سيارة مملوكة للمجني عليه.

تغريم ليلى غفران فى «سب محاميها» 20 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بتغريم الفنانة ليلى غفران في اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها حسن أبوالعينين، مبلغ 20 ألف جنيه وسداد 10 آلاف جنيه تعويضا في الدعوى التي حملت رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022.

«تنازل وإخلاء سبيل».. تفاصيل واقعة سرقة مجوهرات دينا الشربيني

استمعت نيابة الجمالية الجزئية، إلى أقوال الفنانة دينا الشربيني في واقعة سرقة مجوهرات من مساعدتها السابقة، وعرضها للبيع في منطقة الصاغة، وتنازلت عن اتهامها هي وشقيقتها، فقررت النيابة إخلاء سبيلهما.

المشدد 5 سنوات لمعاون بريد اختلس مليون جنيه بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادى، اليوم الأربعاء، بمعاقبة موظف عام بالسجن المشدد 5 سنوات وألزمته برد مبلغ مليون وثلاثة وسبعين ألفًا وخمسمائة جنيه، وتغريمه مبلغًا مساويًا للمبلغ المختلس، وعزله من وظيفته وألزمته بالمصاريف الجنائية، فى اتهامه بالاختلاس.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سامح عبدالوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة حسنى محمد عبدالحليم.

المشدد 15 سنة للمتهم بقتل ابنة عمته فى صلاة الفجر بالغربية

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمعاقبة المتهم بقتل ابن عمته عقب صلاة الفجر بقرية الراهبين بمدينة سمنود، بالسجن لمدة 15 سنة.

صدر الحكم على المتهم برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى.

الإعدام لفتاة وعاطلين قتلا سائقًا لسرقته فى السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، بمعاقبة فتاة وعاطلين بالإعدام شنقا؛ لاتهامهم بقتل سائق «توك توك» لسرقته بالإكراه في السلام.

كانت نيابة السلام قد أمرت بإحالة فتاة وشابين لمحكمة الجنايات بتهمة قتل سائق «توك توك» لسرقته.

الإعدام لموظف و2 آخرين لقتلهم طفلة في مركز نقادة بقنا

أصدرت محكمة جنايات قنا حكما اليوم الإثنين يقضي بمعاقبة موظف وشقيقه وربة منزل بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل زوج المتهمة الثالثة، لوجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد المتهمين بمركز نقادة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين تامر الأمير وياسر عرفة

المؤبد لـ3 عاطلين قتلوا شابا فى مشاجرة بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، ليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على 3 عاطلين؛ لاتهامهم بقتل شاب وإصابة ربة منزل وحيازة أسلحة نارية خلال مشاجرة في المرج.