المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين الجرائم الإسرائيلية في جنين

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن عميق إدانتها للجرائم الإسرائيلية المروعة التي وقعت بحق مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وهو ما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين فلسطينيين، بينهم امرأة مسنة، وإصابة ١٣ آخرين، بينهم ٤ في حالة خطرة.

ونددت المنظمة بسلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي للقتل وإهدار حياة الفلسطينيين عمدا، والذي تجلى من خلال استهداف جنود الاحتلال لقسم رعاية الأطفال في مستشفى مخيم جنين بالغازات المسيلة للدموع والتي من المحظور استخدامها في الأماكن المغلقة والمسقوفة.

وأكدت المنظمة مجددا أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ خطة منهجية لاستفزاز المدنيين المحميين في أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلتين، عبر ارتكاب حزمة كبيرة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب عبر الاغتيال والتصفية العمدية للمصابين والاقتحامات وتصعيد حملات الاعتقال التعسفي وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي الخاصة، والحصار والإغلاق، وصولا لرفض تسليم جثامين الشهداء لذويهم، فضلا عن شن حملات حصار وتضييق اقتصادي لمنع المدنيين الفلسطينيين من تدبير احتياجاتهم المعيشية اليومية.

وتقع الممارسات الإسرائيلية جملة وتفصيلا بين الانتهاكات الخطيرة والمباشرة لمبادئ القانون الإنساني الدولي، وتشكل خرقا فاضحا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ١٩٤٩ المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.

وحملت المنظمة المجتمع الدولي المسئولية عن تفشي العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في ظل تخاذله عن اتخاذ التدابير الكافية والفعالة لوقف هذه الجرائم، والعمل الضروري من أجل إنهاء هذا الاحتلال طويل الأمد الذي يشكل جريمة عدوان مستمر.

وطالبت المنظمة الدول العربية بموقف عاجل وحازم للتصدي لهذا العدوان المستمر، وتدعو في هذا السياق لإلغاء الاجتماع المرتقب لمجموعة "النقب" المزمع في المغرب، والتجميد الفوري للاتصالات العربية الإسرائيلية.

ودعت المنظمة لعقد اجتماع طاريء لوزراء الخارجية العرب لتقرير حزمة خطوات لتحركات دولية عاجلة.