الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

8 عوامل وراء فشل استمرار نجاح فيريرا مع الزمالك

البرتغالي جيسوالدو
البرتغالي جيسوالدو فيريرا

انتهى البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشواره مع الفارس الأبيض بعد توجيه الشكر له عقب الخسارة أمام غزل المحلة بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

 

وعانى الزمالك من تراجع شديد في النتائج والمستوى مؤخرًا حيث لم يحقق الفريق الفوز في آخر 6 مباريات على مدار شهر يناير الجاري.

 

كما أن الفريق ودع بطولة كأس مصر بعد الخسارة على يد بيراميدز، وخسر كذلك مباراة القمة 125 أمام الأهلي بعد السقوط بثلاثية نظيفة.

 

وهناك 8 عوامل رئيسية كانت السبب الرئيسي في فشل استمرار نجاح المدرب البرتغالي الذي فشل بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي، نستعرضها بإيجاز.

 

1- تدخلات رئيس نادي الزمالك في الأمور الفنية ومطالبته بتغيير طريقة اللعب

2- سوء جودة الصفقات التي أبرمها الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية

3- تغيير طريقة 3-4-3 التي زادت من صلابة الفريق الدفاعية ومعاندة فيريرا في استخدام الطريقة رغم عدم نجاحها

4- الخلاف بين رئيس الزمالك وفيريرا على إبرام صفقة عبد الله السعيد لاعب بيراميدز

5- الخلافات بين فيريرا وبعض اللاعبين في الفريق وفي مقدمتهم إمام عاشور

6- رفض فيريرا لتواجد الرجل الثاني في الجهاز الفني وخلافه مع أسامة نبيه

7- وعدم وجود دكة بدلاء قوية تساعده في المباريات الصعبة

8- خلافه مع رئيس الزمالك بعد أزمة أحمد فتوح وعبد الله جمعة

البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك الزمالك الدورى المصرى غزل المحله

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