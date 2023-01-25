89 وظيفة شاغرة في 24 تخصصًا بمستشفيات القاهرة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - عبر بوابة الوظائف الحكومية - عن حاجة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للتعاقد مع 89 طبيبًا مقيم للعمل بمستشفيات جامعة القاهرة، في تخصصات الباطنة العامة، جراحة أوعية دموية، التخدير، جراحة المسالك البولية، أطفال، بثالوجيا اكلينكية، نفسية، طب الصناعات، الجراحة العامة، جراحة اطفال، الرمد، أشعة تشخيصية، عصبية، بثالوجيا كيميائية، قلب، طب العائلة، جراحة تجميل، النساء والتوليد، انف واذن وحنجرة، أشعة علاجية، طوارئ، روماتيزم وتأهيل، حالات حرجة ومتوطنة.

ويبدأ تلقي طلبات شغل الوظائف المعلن عنها بين يومي 2023/01/25 و2023/02/08، حيث تقدم الطلبات باليد باسم الدكتور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة إلى قسم شؤون الأطباء بإدارة الموارد البشرية بمستشفيات جامعة القاهرة الدور الخامس بالمركز القومي للسموم ( القصر العيني ) شارع السرايا نهاية كوبري الجامعة في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر.

ويكون شغل الوظائف المعلنة عن طريق الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات، ويجوز مد هذه المدة إلى خمس سنوات بحد أقصى طبقًا للقرار الوزارى رقم 1161، وقانون الخدمة المدنية، وكادر المهن الطبية.

ويشترط فى المتقدمين لشغل تلك الوظائف الحصول على درجة بكالوريوس الطب والجراحة كلية طب جامعة القاهرة و يكون حاصل على تقدير امتياز أو جيد جدًا أو جيد، مرفقًا المستندات الآتية: شهادة التخرج (أصل)، شهادة الإمتياز (أصل)، شهادة الميلاد بالحاسب الآلي (أصل)، تصريح مزاولة المهنة، الموقف من التجنيد، موافقة جهة العمل، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي

يشترط فيمن يتقدم لشغل هذه الوظائف ما يلي:

1- أن يكون من خريجي كلية الطب جامعة القاهرة بتقدير عام جيد على الأقل في البكالوريوس وجيد جدا فى مادة التخصص.

2- ألا يكون قد مضى على إنهائه تدريب سنة الامتياز أكثر من عامين.

3- أن يكون قد أمضى عشرة أشهر على الأقل من عام تدريب الامتياز بمستشفيات جامعة القاهرة وذلك بناء على قرار مجلس إدارة المستشفيات الجلسة رقم 168 بتاريخ 2/7/2013 المعتمد محضرها من السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة بتاريخ 21/7/2013 م