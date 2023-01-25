مرموش يسجل في تعادل فولفسبورج.. والبايرن يتعادل مع كولن في الدوري الألماني

تعادل فريق بايرن ميونخ مع ضيفه كولون 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز فولفسبورج على هيرتا برلين 5 / صفر، وتعادل شتوتجارت مع هوفنهايم 2 / 2، وفوز لايبزج على شالكه 6 / 1.

وتقدم كولون بهدف سجله إلياس السخيري في الدقيقة الرابعة ،وتعادل بايرن ميونخ عن طريق جوشوا كيميتش في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع بايرن رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب، كمار فع كولون رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فولفسبورج على هيرتا برلين 5 / صفر.

وسجل أهداف فولفسبورج ماتياس سفانبيرج في الدقيقة الرابعة، وماكسيمليان أرنولد في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، وجوناس ويند في الدقيقة 34 وريدل باكو في الدقيقة 73 وعمر مرموش في الدقيقة 86.

ورفع فولفسبورج رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد هيرتا برلين عند 14 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثالثة، تعادل شتوتجارت مع هوفنهايم 2 / 2.

وسجل هدفي شتوتجارت سيرهو جيراسي ،وواتارو إيندو في الدقيقتين الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و77، فيما سجل هدفي هوفنهايم أندريج كراماريتش في الدقيقتين 11 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد نويرو احمدا، لاعب شتوتجارت، في الدقيقة 78.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر، كما رفع هوفنهايم رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز لايبزج على مضيفه شالكه 6 / 1.

وسجل أهداف لايبزج أندريه سيلفا (هدفين) في الدقيقتين السابعة و44 وبينجامين هنريش في الدقيقة 15 وتيمو فيرنر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وداني أولمو في الدقيقة 83 ويوسف بولسن في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وفي المقابل سجل هدف شالكه الوحيد سويتشيرو كوزوكي في الدقيقة 56.

ورفع لايبزج رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد شالكه عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.