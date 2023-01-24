الثلاثاء 24 يناير 2023
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أحمد موسى عن هزيمة الزمالك من غزل المحلة: «فيه حاجة غلط فى الأبيض»

أحمد موسى
أحمد موسى

هنأ الإعلامي أحمد موسى، فريق غزل المحلة عقب تمكنه من الفوز على نادي الزمالك، الليلة، في الدوري المصري بـ هدفين مقابل هدف، مشيدًا بقرار مجلس إدارة نادي الزمالك الذي أعلن فيه إقالة فيريرا، والجهاز المعاون له من الأجانب.

هناك مشكلة فى الدفاع والهجوم بنادى الزمالك

وقال موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إنه يجب النظر إلى قيمة جمهور نادي الزمالك الذي لم ير متعة الفوز في 4 مباريات، مؤكدًا أن هناك مشكلة في الدفاع والهجوم بنادي الزمالك؛ حيث ظهر دفاع الفريق وهو مُتعّب؛ كما أن اللياقة البدنية للاعبي الأبيض بدت ضعيفة. 

وتابع “موسى”،: “لاعبو الزمالك مبيجروش، وضيعوا 4 فرص في الشوط الثاني؛ كان المفروض أن تنتهي هذه المباراة بـ3 أهداف للأبيض مقابل هدفين لغزل المحلة؛ فيه حاجة غلط في الزمالك، وفيريرا لا يملك جديدًا؛ وانتهى؛ ده بيتخانق مع إسماعيل يوسف المهذب ويوبخه”.

وأكد أن الزمالك كان يستطيع الفوز أو التعادل في لقاء الليلة، مشيدًا بقرار تغيير المدرب الفني للقلعة البيضاء، جوسفالدو فيريرا لأن “جمهور الزمالك نفسه يفوز، وكل مباراة بقى حاطط إيده على قلبه”.

وأشار موسى إلى أن لقاء الزمالك وغزل المحلة كشف عن وجود حالة من الضعف والعوار لدى اللاعبين؛ والذين يتميزون بالقدرة على اللعب الجيد والأداء خلال لقاءاته الرياضية، مؤكدًا أن الأبيض يحتاج إلى وقفة من أجل جمهوره.

 وعرض أحمد موسى خبر إقالة فيريرا والجهاز المعاون له من الأجانب، وتعيين أسامة نبيه مديرًا فنيًا للفريق هذا الموسم، واستمرار إسماعيل يوسف مديرًا للكرة، واستقدام مُدرّب أحمال أجنبي.

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