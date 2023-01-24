بالأسماء.. وضع المتهمين المحكوم عليهم بـ«أحداث العياط» تحت مراقبة الشرطة

أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 11 متهمًا في القضية رقم 4639 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنايات العياط، والمقيدة برقم 4720 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بـ" أحداث العياط ".

وعاقبت المحكمة 10 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات وامرت المحكمة بإدراج المتهمين المحكوم عليهم علي قوائم الارهاب.

وجاء نص الحكم كالأتي:

حكمت المحكمة حضوريًا

أولًا/ معاقبة كل من أحمد سعيد أبو بكر عبد الجواد، رمضان محمود عويس محمد، حسام محمد بدوي محمد، أحمد معوض عبد الجواد عطوة، عبد الرحمن محمود حسن محمود، سامي نفادي عبد الباسط إبراهيم، أحمد أمين محمد أحمد، محمد صلاح محمود عبد الواحد، طه خميس محمد خميس، كريم خميس محمد خميس بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم.

ثانيًا/ بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم/ سلامة محمد سلامة سيد لوفاته إلى رحمة الله،

ثالثًا / وضع المحكموم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات.

رابعا/ وضع المحكوم عليهم بالقوائم المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015،

خامسًا/ إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم كلا من أحمد سعيد أبو بكر، ورمضان محمد عويس، وحسام محمد بدوي، وأحمد معوض عبدالجواد وعبدالرحمن محمود حسن، وسامي نفادي إبراهيم، وأحمد أمين محمد أحمد، ومحمد صلاح محمود، وسلامة محمد سلامه، وطه خميس محمد، بأنهم في يوم 11 نوفمبر عام 2016 ارتكبوا وآخرون مجهولون عملا إرهابيا بأن تظاهروا واستخدموا القوة والعنف والترويع بداخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وألقوا الرعب بين المواطنين، وعرضوا حياتهم وحرياتهم للخطر.