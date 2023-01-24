محافظ الدقهلية: رفع كفاءة وتنظيم ساحات الانتظار وعمل بوابات دخول وخروج

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بدء تنفيذ خطة شاملة لتقنين وضع ساحات انتظار السيارات بالمراكز والمدن والأحياء وتشغيلها بشكل قانوني من خلال مسئولي الوحدات المحلية حفاظا على هيبة الدولة وللحفاظ على المال العام بإشراف أحمد البنداري مدير عام المواقف بديوان عام المحافظة.

وأكد مختار ضرورة التنسيق مع الوحدات بهدف رفع كفاءة وتنظيم ساحات الانتظار وعمل بوابات دخول وخروج لها، ووضع بنرات مكتوب عليها التعريفة المقررة وفقا لساعات الانتظار داخلها حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

ومن جانبه قال مدير عام المواقف إن المرحلة الأولى من الخطة المشار إليها تستهدف العمل داخل مدينة المنصورة عاصمة المحافظة، مشيرا إلى أنه تم اليوم العمل في 5 ساحات كان يتم تشغيلها من قبل أفراد بغير صفة قانونية تم تسليمهم لمسئولى حى شرق وحى غرب لإدارتها وتشغيلها لصالح الدولة.

وأوضح أن الساحات التي تم تسليمها هي: ساحة انتظار محطة القطار، ساحة الهابي لاند، ساحة انتظار أمام سينما عدن، ساحة انتظار بين رمادا وكلية حقوق، ساحة انتظار من فيلا غيث حتى كوبرى المشاة.

وأضاف البنداري أنه تم توزيع 2 موظفين من الأحياء على كل ساحة، وجارى عمل بنرات لتلك الساحات وكارنيهات للموظفين الذين تم توزيعهم للعمل بها بإشراف رؤساء الأحياء ونوابهم ومسؤولي المواقف والإشغالات.

وأكد محافظ الدقهلية أن المحافظة بكافة أجهزتها حريصة على تلبية مطالب واحتياجات المواطنين والعمل الجاد لحل مشكلاتهم.