الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا على الأنحاء كافة غدًا

طقس
طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس بارد في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة جنوبا.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الثلاثاء- أنه من المتوقع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، كما متوقع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 21 11
العاصمة الإدارية 21 10
6 أكتوبر 20 10
بنها 21 11
دمنهور 20 11
وادي النطرون 21 10
كفرالشيخ 21 11
المنصورة 20 11
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 21 12
طنطا 20 11
دمياط 20 13
بورسعيد 20 13
الإسماعيلية 21 09
السويس 21 10
العريش 20 10
رفح 19 09
رأس سدر 22 11
نخل 19 07
كاترين 17 03
الطور 22 12
طابا 20 10
شرم الشيخ 24 15
الإسكندرية 21 11
العلمين الجديدة 20 11
مطروح 19 11
السلوم 19 10
سيوة 19 09
رأس غارب 24 14
الغردقة 23 13
سفاجا 24 13
مرسى علم 25 15
شلاتين 25 16
حلايب 23 17
أبورماد 25 15
رأس حدربة 24 14
الفيوم 21 09
بني سويف 21 08
المنيا 21 07
أسيوط 22 07
سوهاج 23 07
قنا 24 08
الأقصر 24 09
أسوان 26 11
الوادي الجديد 24 06
أبوسمبل 25 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:
العظمى الصغرى
مكة 29 18
المدينة 25 14
الرياض 16 12
المنامة 18 15
أبوظبى 25 17
الدوحة 20 17
الكويت 18 10
دمشق 17 05
بيروت 20 14
عمان 16 05
القدس 17 06
غزة 20 10
بغداد 17 03
مسقط 22 18
صنعاء 24 05
الخرطوم 35 18
طرابلس 16 09
تونس 14 04
الجزائر 09 06
الرباط 15 03
نواكشوط 29 18

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:
العظمى الصغرى
أنقرة 10 03-
إسطنبول 08 04
إسلام آباد 16 01
نيودلهي 22 13
جاكرتا 31 24
بكين 01- 10-
كوالالمبور 29 23
طوكيو 04 03-
أثينا 13 09
روما 12 01
باريس 03 01-
مدريد 09 01-
برلين 03 01-
لندن 07 03
مونتريال 09- 10-
موسكو 02 02-
نيويورك 05 03
واشنطن 07 03
أديس أبابا 26 08

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوي طقس بارد البحر الاحمر درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة

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