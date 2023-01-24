بعد مبادرة الشركة المتحدة.. ما هي العقوبة الأبوية المناسبة لطفل عمره 4 سنوات؟

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عددًا من المبادرات الخاصة التي تساهم في توعية المجتمع بأساسيات التربية،وتهدف لوضع أسس وقواعد يتبعها الوالدان مع أطفالهم بالمراحل العمرية المختلفة لنقدم لمصرنا مواطنا صالحا يحب بلده، لايعانى من مشكلات نفسية.

كيف تؤدب طفل عمره 4 سنوات لا يستمع لكلامك؟

أوضح خبراء، بموقع « emedicinehealth»، أن الأطفال في سن الرابعة نشيطون ومهتمون بالعالم من حولهم، فهم بحاجة إلى استكشاف أشياء جديدة وتجربتها، لذلك من الشائع أن يختبر الطفل في هذا العمر الحدود وقد يبدو الأمر كما لو أنه لا يستمع لكلام الآباء والأمهات.

قبل تحديد أن الطفل لا يستمع للكلام وتوجهات الأباء، من المهم التأكد من استبعاد الحالات الطبية التي يمكن أن تؤثر على سمع الطفل أو فهمه، فطالما يقول الطبيب أنه لا يوجد شيء يمكن أن يؤثر على قدرة الطفل على الاستماع أو الانتباه، ففكر في معنى "عدم الاستماع".

في بعض الأحيان، يعني "عدم الاستماع" أن الطفل يتجاهلك، ولكن في أحيان أخرى قد يكون الطفل متعبًا أو جائعًا أو لا يشعر بأنه على ما يرام وليس لديه بعد المهارات اللغوية للتعبير عن مشاعره واحتياجاته بشكل فعال.

قد يختار الأطفال أيضًا عدم الاستماع كوسيلة لتأكيد السلطة والتعبير عن الحاجة إلى مزيد من التحكم وقدرات اتخاذ القرار في حياتهم، فلا يستطيع الطفل البالغ من العمر 4 سنوات دائمًا اتخاذ القرارات بنفسه، ولكن في بعض الأحيان يمكن للوالدين السماح للأطفال باختيارات لمساعدتهم على تعلم التفكير النقدي والشعور بأن لديهم المزيد من التحكم، فيما يلي بعض النصائح لتأديب الأطفال في سن ما قبل المدرسة الذين لا يستمعون:

حذر الخبراء من العواقب السلبية إذا لم يستمع طفلك، قم بتطبيق النتيجة السلبية ، إذا لزم الأمر، حدد ما هو مهم بالنسبة لك، ضع حدودًا واقعية، واتبع العواقب المناسبة.

لا ترسل إشارات مختلطة، حافظ على القواعد كما هي واستجب بنفس الطريقة عندما يسيء التصرف، فقد يستغرق الأمر عدة محاولات بمرور الوقت، ولا تفقد عزيمتك لمجرد أن طفلك يتصرف بلطف أو ذكي .

في كثير من الأحيان، يسيء الأطفال ببساطة فهم أو ينسون ما هو مطلوب منهم، حيث يمكن أن يساعد تكرار ما تقوله في تحسين التواصل، فعندما يفعل الطفل شيئًا لا ينبغي له، مثل ترك ألعابه على الأرض، بدلاً من توبيخها، وجه له اللوم قائلًا: "ألاحظ أن ألعابك على الأرض".