الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

داليا مصطفى تنتهي من تصوير «مهلة أخيرة» وتتفرغ لـ«علاقة مشروعة»

داليا مصطفى
داليا مصطفى

تواصل الفنانة داليا مصطفى تصوير حكاية “مهلة أخيرة” ضمن حكايات “كل اسبوع حكاية” والمقرر عرضها الاسبوع المقبل، ولم يتبقى لها سوى مشاهد قليلة ليرفع المخرج معتز حسام شعار فركش.

وتنتهي “داليا” من تصوير “مهلة أخيرة” وتتفرغ بعد ذلك لتصوير مشاهد مسلسل “علاقة مشروعة” والذي تقوم خلاله بدور اليطولة النسائية أمام الفنان ياسر جلال ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023 المقبل.

كان مسلسل "علاقة مشروعة" قد شهد عدد من التغييرات خلال الأسابيع الماضية، أبرزها اعتذار المخرج إسلام خيري، وخالد الصاوي وبسمة عن العمل، وتدور احداثه في اطار اجتماعي من خلال 15 حلقة لمناقشة قضايا داخل المجتمع المصري وما نتج عنها من تغيرات خلال السنوات الماضية.

المسلسل بطولة النجوم ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم وتأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

البط البطولة المسلسل الفنانة داليا مصطفى الفنان ياسر جلال خالد الصاوي خلال السنوات الماضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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