مُهنئة الرئيس السيسى ورجال الشرطة.. برلمانية: «لن ننسى تضحياتكم فداءً للوطن»

وجهت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب «حماة الوطن» بأسوان، اليوم الإثنين، رسالة تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد رجال الشرطة البواسل، بمناسبة عيد الشرطة الـ71.

وقالت «حمدي»: «يطيب لي أن أتقـدم باسمـى واسم أهالي وأبناء محافظة أسوان العريقة، بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية، ذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار، الذين قدموا أرواحهم الذكية حماية لكى تنعم مصر بالسلام والأمن والاستقرار».

وأضافت نائبة «حماة الوطن»: إن حرص المصريين والقيادة السياسية الحكيمة على الاحتفال بعيد الشرطة وتكريم النماذج البطولية كل عام، حمل في طياته العديد من الرسائل، أهمها أن المصريين لن ينسوا كل من ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.

وقدمت النائبة نيفين حمدي تحية إعزاز وتقدير لكل أمهات الشهداء الأبطال اللائى قدمن عن طيب خاطر أبناءهن الأبطال فداء لمصر وشعبها، قائلة: "لولا تضحياتكن ما وصلنا إلى بر الأمان والسلامة وبدأنا ننعم بما قدمتن من تضحيات، ونحن في طريقنا نحو بناء الجمهورية الجديدة... تحيا مصر بأبطالها البواسل وحفظكن الله دائماً وأبدا».

واحتفلت وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ71، اليوم الإثنين، تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية سنة 1952 التى كانت شاهدًا على بسالة رجال الشرطة الذين رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي، وسقط عدد كبير منهم شهداء أثناء الدفاع عن الإسماعيلية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ71.