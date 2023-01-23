الإثنين 23 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رابطة الأندية: محمود كهربا لاعب الجولة 14 بالدورى

هدف محمود كهربا في
هدف محمود كهربا في مباراة الأهلي والزمالك

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، فوز محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي بجائزة لاعب الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز بعد منافسة مع أكثر من لاعب.

 

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية عبر فيس بوك " حان وقت الإعلان عن لاعب الجولة 14 .. صاحب الهدف الافتتاحي في ديربي القاهرة.. كهربا الذي أشعل القمة.. نجم الأهلي محمود عبد المنعم هو لاعب الجولة بناءً على تعليقات وردود المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا".

 

وكان كهربا قد سجل هدفا في انتصار الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

 

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الخامس. 

محمود كهربا رابطة الأندية الدورى المصرى الجولة 14

رئيس التحرير

وائل لطفي

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