أنغام تشارك بحفل غنائي ضخم في فاعليات مهرجان «فبراير الكويت»

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفلًا غنائيًا مساء يوم 9 فبراير من الشهر المقبل وذلك وسط جمهورها بدولة الكويت.

ويقام أنغام بالكويت على هامش فعاليات مهرجان “فبراير الكويت” ويشاركها في الحفل المطرب الكويتي مطرف المطرف والذي يضم حفلات غنائية لكوكبة كبير من نجوم الغناء والطرب من مصر والوطن العربي.

وتقدم أنغام لجمهورها خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغنياتها الشهيرة القديمة والحديثة التي يعشقها الجمهور ومن بينها: "حالة خاصة جدًا، بين البينين، نفضل نرقص، أنا بعته كتير، هتشتاقوا، حيران، أهي جت، هو نفس الشوق، بقول نسياك، مابتعلمش، وحدانية" وغيرها من الأغنيات.



عشان أرضيك أحدث أعمال أنغام الغنائية

طرحت الفنانة أنغام اليوم الأحد أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “عشان أرضيك” وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت أنغام في أغنيتها الجديدة مع كل من الشاعر الغنائي أحمد قطوط، والملحن أحمد زعيم، والموزع الموسيقي وليد فايد، ومهندس الصوت أمير محروس.