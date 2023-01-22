الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تقيل مسئولًا حكوميًا بعد اتهامه بشراء منتجات غذائية للعسكريين بأسعار مبالغ فيها

اوكرانيا
اوكرانيا

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، عن أن أوكرانيا تقيل مسئولًا حكوميًا بعد اتهامه بشراء منتجات غذائية للعسكريين بأسعار مبالغ فيها.

ونفت وزارة الدفاع الأوكرانية تقريرًا صدر مؤخرًا عن وسائل الإعلام الأوكرانية، بأنها تشتري المواد الغذائية للجيش بأسعار أعلى بكثير من أسعارها في المتاجر.

أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية ZN.UA أن وزارة الدفاع تشتري الطعام للجيش بأسعار تتراوح بين ضعفين وثلاث مرات أعلى من تلك الموجودة في متاجر بقالة كييف.

وأشار التقرير إلى عقد بقيمة 13.16 مليار ساعة (358.2 مليون دولار) تم توقيعه في 23 ديسمبر لتسليم المواد الغذائية للجنود الأوكرانيين المتمركزين في بولتافا وسومي وكييف وجيتومير وتشرنيهيف وتشيركاسي.

وبحسب التقرير، وافقت وزارة الدفاع على دفع 17 ساعة مقابل بيضة واحدة، يبلغ متوسط ​​سعرها في متجر بالعاصمة حوالي الساعة 7، وتزعم الوزارة أن التقارير تحمل "دلائل على تلاعب متعمد وتضليل"، لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل.

وقالت وزارة الدفاع، إنها تريد من جهاز الأمن التحقيق في "المعلومات الكاذبة التي تضر بمصالح دفاعنا" خلال الأحكام العرفية، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل التحقيق الداخلي.

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وائل لطفي

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