مقتل 30 مدنيًا فى سلسلة هجمات إرهابية ببوركينا فاسو

قُتل 30 مدنياً، بينهم نحو 15 من مساعدي الجيش، في أربعة هجمات منفصلة في بوركينا فاسو، التي تشهد بانتظام أعمال عنف بين الجماعات المتشددة المسلّحة.

وأفادت مصادر، اليوم الجمعة، بأنّ الهجوم الأول استهدف الخميس، موقعاً لـ"المتطوّعين للدفاع عن الوطن" وهم معاونون مدنيون للجيش، في بلدة راكويتنجا الواقعة في محافظة بام (شمال).

وقُتل ستة منهم وامرأة، حسبما أفاد مسئول محلّي في هذه الوحدات وكالة فرانس برس.

وفي محافظة نايالا باتجاه الغرب، نُصب "كمين" "ضد قافلة يرافقها جنود ومتطوّعون للدفاع عن الوطن، على محور سيينا-ساران"، وفقاً للمصدر ذاته.

وقال المسؤول إنّ "حوالى عشرة متطوعين آخرين ومدنيا قُتلوا في هذا الهجوم الثاني".

وأضاف: "أحصينا حوالى عشرة جرحى، كانت إصابات بعضهم خطيرة، وتمّ نقلهم إلى واجادوجو لتلقّي العلاج المناسب".

وأكّدت مصادر أمنية وقوع "الهجومين الإرهابيين" من دون إعطاء حصيلة محدّدة، واكتفت بالإشارة إلى "خسائر كثيرة في صفوف العناصر الأمنية".

وسُجّل حادثان آخران مرتبطان بجماعات مسلّحة الخميس، وفقاً لمصادر أمنية أخرى.

وفي محافظة سانماتنجا "وسط شمال"، نُقل فريق مكوّن من جنود و"متطوّعين من أجل الدفاع عن الوطن" للقيام بمهمّة في زينكو.

وأشار المصدر إلى أنّه "تمّ قتل حوالى عشرة إرهابيين.. وقُتل أربعة مدنيين أيضاً".

واقتحم مسلّحون في المساء مدينة سانابا الواقعة في محافظة بانوا باتجاه الجنوب، ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين.