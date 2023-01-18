نتائج الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجاري والتصدي لحجب السلع الغذائية (فيديو)

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملات مكثفة لضبط الجرائم التموينية استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية.

وأثمرت جهودها عن ضبط أكثر من 200 طن أرز و7 ألاف عبوة سجائر وأطنان من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.