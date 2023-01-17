شعبة الذهب تكشف حقيقة وجود سبائك مزيفة فى الأسواق

كشف عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، حقيقة وجود سبائك من الذهب مزيفة في الأسواق مؤكدًا أنه الكلام لا صحة له.

السبائك الذهبية الموجودة في السوق مضمونة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن كل السبائك الذهبية الموجودة في السوق مضمونة ومدبوغة ومعتمدة من مصلحة الدمغة والموازين، ودائمًا تكون هناك رقابة وتفتيش من المصلحة على جميع المحلات للتأكد من عيارات المشغولات والسبائك.

وأكد أن الشعبة لم تخرج أي بيانات، وكل المحلات مضمونة وعليها تفتيش دائم والمواطن يشتري المصوغات بفواتير موثقة.