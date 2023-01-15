برنامج تدريبي تثقيفي لهيئة مكتب «مستقبل وطن» في بني سويف

بدأت أمانة التدريب والتثقيف في حزب "مستقبل وطن" بمحافظة بني سويف، عقد البرنامج التدريبي التثقيفي لهيئة مكتب المحافظة، وهيئات مكاتب الأمانات النوعية، في إطار خطة الحزب لتطوير كوادره الحزبية، حيث تناول اليوم الأول من البرنامج لمحات عن الدستور المصري، وفن التواصل مع الآخر.

يأتي ذلك في إطار خطة حزب "مستقبل وطن" برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، وتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، والنائب أحمد الجندي أمين التدريب والتثقيف بالأمانة المركزية للحزب، والنائب حسام العمدة أمين الحزب ببني سويف، وإشراف الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم، والدكتور الحسيني دهشان أمين التدريب والتثقيف في المحافظة.

وتضمن البرنامج التدريبي الذي يستمر حتى نهاية شهر فبراير المقبل، المحاضرة الأولى والتي جاءت تحت عنوان خريطة الأحزاب السياسية والقوانين ذات الصلة، ولمحات عن الدستور المصري والتي حاضر بها الدكتور عبدالمجيد سليمان، أستاذ القانون الدستوري بجامعة بني سويف، فيما تناولت المحاضرة الثانية فن التعامل ومهارات التواصل مع الآخر، والتي حاضر بها الدكتور أحمد المصري عميد معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأُقيم التدريب بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل في مدينة بني سويف، وسط حضور كبير من هيئة مكتب محافظة بني سويف وهيئات مكاتب الأمانات النوعية، وكانت أمانة التدريب والتثقيف قد أجرت في وقت سابق برنامج تدريبي تثقيفي لأمانات المراكز، في إطار خطة الحزب نحو تطوير كوادره الحزبية.

وقال الدكتور شريف عبدالمنعم، أمين التنظيم، إن فعاليات البرنامج التدريبي بدأت في 10 يناير وتستمر حتى نهاية شهر فبراير، لهيئة مكتب المحافظة بقاعة الاجتماعات بالحزب، بينما جاء اليوم الثاني من التدريب ليشمل هيئات مكاتب الأمانات النوعية، وسط مشاركة ناجحة وكبيرة من كافة المشاركين.

من جهته، أكد النائب حسام العمدة أمين الحزب بمحافظة بني سويف، أن تلك البرامج التدريبية تسهم بشكل كبير في الارتقاء بالعمل الحزبي وتطوير الأداء للكوادر الحزبية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تدريب هيئات مكاتب أمانات المراكز.