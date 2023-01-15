«قادرون باختلاف».. هدية الرئيس السيسى لـ«ملائكة مصر» (فيديو)

على مدار 4 سنوات، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاحتفال مع "أبطال حكاية قادرون باختلاف"، ومنذ 2018 قدم الرئيس السيسي احتفالية هزت قلوب المصريين والعرب في تقديم درس في "جبر الخواطر" و"الدعم" لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة.

وأكد الرئيس السيسي على قول رسول الله أن بهم نرزق، وننتصر، كما قال أشرف الخلق "بهم ترزقون وتنصرون"، حيث يعد احتفالية يشهدها الجميع كل عام، تقدم من خلالها نماذج استطاعت فرض قدراتها وإمكانياتها على الجميع وإثبات مداها، والتي لا مثيل لها، كما يقدم الرئيس السيسي العديد من التوصيات والتوجيهات على شكل هدايا خاصة لهم.

"قادرون باختلاف"، احتفالية كبيرة تعد في 24 ديسمبر من كل عام، يحضرها الرئيس السيسي ورئيس الحكومة، وكبار المسئولين ونماذج من أصحاب الهمم، وأبطال الحكاية، في إطار حرص الرئيس السيسي على دمج القادرون باختلاف فى الجمهورية الجديدة منذ توليه رئاسة مصر.