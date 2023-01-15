الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«قادرون باختلاف».. هدية الرئيس السيسى لـ«ملائكة مصر» (فيديو)

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

على مدار 4 سنوات، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاحتفال مع "أبطال حكاية قادرون باختلاف"، ومنذ 2018 قدم الرئيس السيسي احتفالية هزت قلوب المصريين والعرب في تقديم درس في "جبر الخواطر" و"الدعم" لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة.

وأكد الرئيس السيسي على قول رسول الله أن بهم نرزق، وننتصر، كما قال أشرف الخلق "بهم ترزقون وتنصرون"، حيث يعد احتفالية يشهدها الجميع كل عام، تقدم من خلالها نماذج استطاعت فرض قدراتها وإمكانياتها على الجميع وإثبات مداها، والتي لا مثيل لها، كما يقدم الرئيس السيسي العديد من التوصيات والتوجيهات على شكل هدايا خاصة لهم.

"قادرون باختلاف"، احتفالية كبيرة تعد في 24 ديسمبر من كل عام، يحضرها الرئيس السيسي ورئيس الحكومة، وكبار المسئولين ونماذج من أصحاب الهمم، وأبطال الحكاية، في إطار حرص الرئيس السيسي على دمج القادرون باختلاف فى الجمهورية الجديدة منذ توليه رئاسة مصر.

الرئيس عبدالفتاح السيسي قادرون باختلاف جبر الخواطر هدية ملائكة مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

شكرى: العلاقات المصرية الصينية تتميز باستراتيجية شاملة تأتى بثمارها فى كل المناحى

ضبط مصنع «لبان» دون ترخيص في منشأة ناصر

«قادرون باختلاف».. هدية الرئيس السيسى لـ«ملائكة مصر» (فيديو)

536 ألف طالب ينتظمون في امتحانات النقل بالإسكندرية

تحرير 218 محضرًا تموينيًا خلال حملات تفتيشية بالمنوفية

وزير خارجية الصين: سعيد بزيارة مصر.. وندعمها فى الحفاظ على أمنها وسيادتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس