الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد صلاح حسنى: كرة القدم كانت مصدر رزقى ولكن شغفى كان معلقًا بالفن

أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه حالفه الحظ في بداية حياته بسبب تفوقه في المجال الرياضي، حيث استطاع من خلال كرة القدم السفر للخارج للكثير من الدول، خاصة أنه احترف في سن صغيرة للغاية. 

احتراف كرة القدم

وأكد الفنان أحمد صلاح حسني، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن كرة القدم بالنسبة له في بداية حياته مصدر رزقه وعمله، بينما شغفه وحبه كان ذاهبًا بقدر كبير إلى الفن والتمثيل. 

تحقيق الحلم

وأضاف في حديثه، أن والده رفض التحاقه بمعهد التمثيل وصمم على البقاء في المجال الرياضي، ولهذا التحق بكلية التجارة بجانب احترافه المجال الرياضي بأهم نوادي ألمانيا الرياضية.

يذكر أن آخر أعمال النجم أحمد صلاح حسني، هو مسلسل "ختم النمر"، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، وبطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

أحمد صلاح حسني مساء دى ام سى التفوق الرياضي ايمان الحصري حب الفن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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