الشوط الأول.. تعادل سلبى بين برايتون وليفربول بالدورى الإنجليزى

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، مع فريق برايتون ألبيون، ضمن لقاءات الجولة الـ20 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويقود محمد صلاح، هجوم فريق ليفربول في مباراة اليوم رفقة كودي جاكبو وأوكسلايد تشامبرلين.

وفرض فريق برايتون ألبيون استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة كما كان الطرف الأخطر على المرمى في ظل معاناة من لاعبي فريق ليفربول في الخروج بالكرة من منتصف الملعب والوصول بهجمة لمرمى برايتون.

وسدد مارش كرة في الدقيقة 8 من داخل منطقة الجزاء وأبعدها أرنولد لركنية.

وأهدر لاعبو برايتون هجمة مرتدة في الدقيقة العاشرة أوصلت الكرة إلى إيفان فيرجسون الذي حاول تمرير الكرة إلى زميله ميتوما وقطعها أرنولد.

وانطلق مارش بهجمة أخرى في الدقيقة التالية، وسدد الكرة فارتطمت بفيرجيل فان دايك.

واستمرت المحاولات والخطورة من لاعبي فريق برايتون ألبيون خلال الدقائق التالية من عمر الشوط، فيما حاول لاعبو ليفربول تشكيل خطورة على المرمى والوصول بهجمة مرتدة لتسجيل هدف مباغت عكس سير المباراة.

وأهدر محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول فرصتين محققتين للتسجيل في الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وتحصل فريق برايتون ألبيون على ركلة جزاء في الدقيقة 40، ولكن الحكم ألغى ركلة الجزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود مهاجم برايتون في موقف تسلل.

وتواصل الضغط من لاعبي فريق برايتون خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط من أجل تسجيل هدف التقدم، في ظل محاولات لاعبي ليفربول لتنفيذ هجمة مرتدة مباغتة.

وسدد لاعبو برايتون ألبيون كرتين على المرمى من 5 محاولات، فيما لم يسدد لاعبو ليفربول أي كرة على المرمى من 3 محاولات.

وسيطر لاعبو فريق برايتون ألبيون على مجريات اللعب بنسبة 64%، مقابل 36% لفريق ليفربول.