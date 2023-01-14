السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. تعادل سلبى بين برايتون وليفربول بالدورى الإنجليزى

ليفربول
ليفربول

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، مع فريق برايتون ألبيون، ضمن لقاءات الجولة الـ20 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويقود محمد صلاح، هجوم فريق ليفربول في مباراة اليوم رفقة كودي جاكبو وأوكسلايد تشامبرلين.

وفرض فريق برايتون ألبيون استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة كما كان الطرف الأخطر على المرمى في ظل معاناة من لاعبي فريق ليفربول في الخروج بالكرة من منتصف الملعب والوصول بهجمة لمرمى برايتون.

وسدد مارش كرة في الدقيقة 8 من داخل منطقة الجزاء وأبعدها أرنولد لركنية.

وأهدر لاعبو برايتون هجمة مرتدة في الدقيقة العاشرة أوصلت الكرة إلى إيفان فيرجسون الذي حاول تمرير الكرة إلى زميله ميتوما وقطعها أرنولد.

وانطلق مارش بهجمة أخرى في الدقيقة التالية، وسدد الكرة فارتطمت بفيرجيل فان دايك.

واستمرت المحاولات والخطورة من لاعبي فريق برايتون ألبيون خلال الدقائق التالية من عمر الشوط، فيما حاول لاعبو ليفربول تشكيل خطورة على المرمى والوصول بهجمة مرتدة لتسجيل هدف مباغت عكس سير المباراة.

وأهدر محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول فرصتين محققتين للتسجيل في الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وتحصل فريق برايتون ألبيون على ركلة جزاء في الدقيقة 40، ولكن الحكم ألغى ركلة الجزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود مهاجم برايتون في موقف تسلل.

وتواصل الضغط من لاعبي فريق برايتون خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط من أجل تسجيل هدف التقدم، في ظل محاولات لاعبي ليفربول لتنفيذ هجمة مرتدة مباغتة.

وسدد لاعبو برايتون ألبيون كرتين على المرمى من 5 محاولات، فيما لم يسدد لاعبو ليفربول أي كرة على المرمى من 3 محاولات.

وسيطر لاعبو فريق برايتون ألبيون على مجريات اللعب بنسبة 64%، مقابل 36% لفريق ليفربول.

ليفربول محمد صلاح برايتون ألبيون الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

«التعليم» تعلن إتاحة منصة جديدة لإجراء امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج

البنك الدولى: البلدان العربية المصدرة للنفط حققت زيادة فى إنتاجها خلال 2022

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023

وزير التعليم يفتح تحقيقًا فى تعطل إجراءات امتحانات أبناء المصريين بالخارج

سفير مصر بالإمارات يشارك في أعمال الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة

«تعليم مطروح» يعلن البيان الإحصائي لامتحانات الصف الأول الثانوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى