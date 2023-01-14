السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهمة استغلت شقتها لتعاطى المخدرات فى الإسكندرية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية متهمة بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامها بتعاطي مواد مخدرة في القضية المقيدة برقم 29860 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك، والمقيدة كلي برقم 1111 لسنة 2022 شرق.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالفتاح رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد محمد قاسم، والمستشار وفيق شوقي ملك، والمستشار وائل حمدي أبوزيد.

بداية القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بقيام المتهمة بتعاطي المخدرات، وإدارة شقة للتعاطي بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، عن أنه نفاذًا لقرار النيابة العامة بشأن تحريات المباحث، فإن التحريات دلت على قيام المتهمة "ن ا.م" بدون عمل، تقوم بشراء المخدرات وتعاطيها بالشقة محل سكنها، وتبين من تقرير مركز السموم بالمستشفى الجامعي إيجابية العينة المأخوذة من المتهمة لتعاطيها لجوهر المورفين، وأقرت المتهمة أنها معتادة تعاطي المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة.

محكمة جنايات الإسكندرية السجن المشدد المستشار أحمد عبدالفتاح الأجهزة الأمنية المخدرات

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