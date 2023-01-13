موهوب بـ«كابيتانو مصر»: أنا أستحق الفوز باللقب

حرص إسماعيل شحاتة، على المشاركة في برنامج "كابيتانو مصر"، معبراً: "بحب الكورة من صغري جداً، ولكن كنت خايف أقدم في البرنامج بسبب خوفي من المواهب الرياضية الكثيرة اللي تم قبولها في البرنامج".

وقال اللاعب إسماعيل شحاتة، خلال حواره لكاميرا "كابيتانو مصر" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أنه يحلم الفوز بلقب كابيتانو مصر، معبراً: "أنا نفسي أفوز بكابيتانو مصر، أنا استحق اللقب".

"كابيتانو مصر"

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

مواهب مصر الرياضية

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولاته في المحافظات، لاكتشاف مواهب لدعم الكرة المصرية، وبرنامج “كابيتانو مصر” يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط.