الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

موهوب بـ«كابيتانو مصر»: أنا أستحق الفوز باللقب

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

حرص إسماعيل شحاتة، على المشاركة في برنامج "كابيتانو مصر"، معبراً: "بحب الكورة من صغري جداً، ولكن كنت خايف أقدم في البرنامج بسبب خوفي من المواهب الرياضية الكثيرة اللي تم قبولها في البرنامج".

وقال اللاعب إسماعيل شحاتة، خلال حواره لكاميرا "كابيتانو مصر" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أنه يحلم الفوز بلقب كابيتانو مصر، معبراً: "أنا نفسي أفوز بكابيتانو مصر، أنا استحق اللقب". 

"كابيتانو مصر"

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

مواهب مصر الرياضية

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولاته في المحافظات، لاكتشاف مواهب لدعم الكرة المصرية، وبرنامج “كابيتانو مصر” يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط.

كابيتانو مصر اون اي الشركة المتحدة اسماعيل شحاتة برنامج كابيتانو

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

«الدوم» ينطلق إلى إقليم الدلتا لاكتشاف المواهب فى موسمه الثانى

عبد الله أبو زيد يبهر لجنة تحكيم «الدوم» بغنائه للقديم والحديث

الكهرباء: التشغيل التجاري للمرحلة الأولى لمحطة الضبعة النووية عام 2029

قصة علاقة محرمة انتهت بترك رضيع بمحطة مترو عين حلوان

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في ختام التعاملات المسائية

«مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء» تنتهي من تركيب 128 ألف عداد كودي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى